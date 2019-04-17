Yaşam

Dünyanın en büyük yapay mercan resifinin yapımına başlandı

17 Nisan 2019

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Fujairah Emirliği açıklarında dünyanın en büyük yapay mercan resifi için çalışmalar başladı.

The National’in haberine göre, Fujairah Emirliği’nin aktif tatil türlerinden gelişimi için iki yıl önce kurduğu Fujairah Centre for Adventures ile BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı arasında, yapay mercan resifinin yapımıyla ilgili bir anlaşma imzalandı.

Önümüzdeki 5 yıl içinde 1.5 milyon mercana ev sahipliği yapacak resifin alanı 300 bin metrekare, yani yaklaşık 60 futbol sahası kadar olacak.

Proje, deniz bitkilerini ve hayvanlarını korumak, balık popülasyonunu artırmak, emirlikteki turizmi geliştirmek ve yurt içi ve dışındaki dalgıç ve doğa severleri Fujairah’a çekmek amacıyla geliştirildi.

Fujairah, BAE’nin diğer emirliklerinden farklı olarak Basra değil daha derin olan Umman Körfezi kıyısında yer alıyor.

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