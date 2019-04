İsviçreli bilim insanları: Köpekler sakallı erkeklerle karşılaştırıldığında temiz sayılır

İsviçreli bilim insanları, erkeklerin sakalında bulunan bakteriler köpekte bulunan bakterilerden daha fazla olduğunu buldu.

Erkeklerin sakalları yoluyla köpeklerden hastalık kapıp kapmayacağını öğrenmeye çalışan İsviçreli bilim insanları şans eseri başka bir sonuca vardı. Araştırmacılar erkeklerin sakalında bulunan bakteri miktarının köpek tüylerindeki bakterilerden daha yüksek olduğunu gördü.

