“Su Hasadı” konusu LAÜ’de irdelendi

Su hasadı güvenli olmayan yağışın olumsuz etkisini azaltan en önemli yöntemdir.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından “Su Hasadı” konulu seminer gerçekleştirildi. Seminere, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Uçar konuşmacı olarak katıldı.

Seminer öncesi kısa bir konuşma yapan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atilla Aşkın, “Su Hasadı” konusu ile başlayan seminerler dizisinin önümüzdeki aylarda da “Tohum Takası” ve “Örtü Altı Üreticiliği” konuları ile devam edeceğini belirtti ve su hasadının önemine dikkat çekti.

Uçar: Su hasadı erozyonun oluşumunu önlemeye yardımcı olur

Uçar, yağış sularından maksimum fayda sağlayacak bir strateji geliştirmeyi amaçlayan su hasadı yönteminin, yağmur sularının ve yüzey akışa geçen suların toplanıp biriktirilmesi, bitkisel ve hayvansal üretim için gerekli olan suyun temini ile evsel tüketim için gerekli suyun sağlanması olarak tanımlandığını dile getirdi. Uçar, su hasadının avantajlarını; erozyonun oluşumunu önlemeye yardımcı olması, içme suyu kalitesini arttırması, su kirliliğini önlemeye yardımcı olması, bitki örtüsünü ve hayvanları beslemeye yardımcı olması olarak sıraladı.

Uçar: Tarımsal yağmur suyu hasadı çok eskilere dayanır

Tarımsal yağmur suyu hasadının çok eskilere dayandığını ve Dünya üzerindeki pek çok kurak bölgede kullanıldığından çok sayıda değişik tekniğin geliştirilmesine yol açtığını söyleyen Uçar, “Yağmur suyu hasadı yöntemlerinde sınıflandırma, kullanım veya depolama türüne göre yapılabilir. Fakat, su biriktirme sahası büyüklüğüne göre yapılan sınıflandırma en yaygın olarak kullanılmaktadır” dedi. Su hasadında tarımsal kullanım tekniklerinin; eşyükselti eğrili sırtlar, yarı dairesel ve yamuk seddeler, yarı dairesel ve yamuk seddelerin farklı uygulamaları, küçük çukurlar / zay sistemi, küçük akışlı havzalar / negarim, yüzey akış şeritleri/sıra arası sistemler, sıra arası sistemler, meskat sistemi, teraslar, makro havza su hasadı, taşkın hasadı olarak sıralayan Uçar, bu teknikleri örneklerle anlattı.

Uçar: Su hasadı tekniğin anlaşılması, alışılması ve uygulanması uzun zaman alan bir süreçtir

Su hasadı kurak ve yarı-kurak bölgelerde uygulanması zorunlu olan bir toprak-su koruma tekniği olduğunu dile getiren Uçar, su hasadının güvenli olmayan yağışın olumsuz etkisini azaltan en önemli yöntem olduğunu ifade etti. “Bu tekniğin uygulanacağı sahalarda buna uygun bitki paterni ve arazi kullanım planlaması geliştirilmesi gerekir” diyen Uçar, bu tekniğin anlaşılması, alışılması ve uygulanmasının uzun zaman alan bir süreç olduğunu vurguladı. Uçar, bu tekniğin başarısının, teknik altyapı, planlama ve projeleme kadar suyu kullananların bunu ne kadar istediklerine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.