Kategorisiz

Maliye Bakanı Denktaş, Haspolat ve civarında incelemelerde bulundu

3 Nisan 2019
Serdar Denktaş

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, selin geçen hafta sonu zarar verdiği Haspolat ve civarında incelemelerde bulunarak, “Herkesin üzerine düşeni yapacağından kimse kuşku duymasın” açıklaması yaptı.

Denktaş, “Yanlış yapılanmanın felakete davetiye çıkardığı herkes tarafından biliniyor. Bir takım köklü adımların artık atılması elzem. Bu konuda herkesin hemfikir olması gerek” dedi.

DP’den verilen bilgiye göre, Denktaş ve DP Lefkoşa İlçe yönetimi, Haspolat’ta anayol, dere yatakları ve ağıllar bölgelerinde incelemelerde bulundu, mağdur olan köy halkı ve iş yeri sahiplerinin beklenti ve taleplerini dinledi.

Denktaş, ziyaretle ilgili açıklamasında, yağış miktarının aşırı olmasının sel baskınlarına yol açtığını söyleyerek, yanlış yapılanmanın da felakete davetiye çıkardığının söyledi.

Bunun artık herkes tarafından bilindiğini ifade eden Denktaş, bir takım köklü adımların artık atılmasının elzem olduğunu dile getirdi. Serdar Denktaş, bu konuda herkesin hemfikir olması gerektiğini belirtti.

Yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu ifade eden Denktaş, yaraların sarılması için gerek hükümet, gerekse yerel yönetimlerin ve bireylerin toplumsal seferberlik ruhu içinde maddi-manevi ne gerekiyorsa yapması gerektiğini söyleyerek, “Herkesin üzerine düşeni yapacağından kimse kuşku duymasın” dedi.

Etiketler


İlgili Makaleler

gökhan naim cinayeti

Ahmad ve Hassan tutuklu yargılanacak

3 Nisan 2019

2500 yıllık mezarda kırılmamış yumurtalar bulundu

29 Mart 2019

Lefkoşa kaza mahkemesi Dava No: 6735/18

28 Mart 2019
Avrupa Birliği, İngiltere bayrağı

İngiltere’nin AB’den çıkmasına ilişkin hazırlıklar

27 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı