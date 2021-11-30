Sterlin yeniden 18 TL seviyesine yaklaştı

Güne 17 TL seviyesinden başlayan Sterlin kuru, saat TSI 19:14 itibarıyla yüzde 3,94 artışla 17,7266 liradan işlem görüyor.

Güne 17,0674 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 19:14 itibarıyla %3,94 artışla 17,7266 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,4420, en yüksek 17,1483 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 17,0528 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 02.11.2021 tarihinde 12,9292 ile son bir ayın en düşük, 23.11.2021 tarihinde ise 18,0398 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 17,7266 TL‘ye karşılık gelmektedir.

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