Sterlin yeniden 18 TL seviyesine yaklaştı

Güne 17 TL seviyesinden başlayan Sterlin kuru, saat TSI 19:14 itibarıyla yüzde 3,94 artışla 17,7266 liradan işlem görüyor.
Güne 17,0674 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 19:14 itibarıyla %3,94 artışla 17,7266 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,4420, en yüksek 17,1483 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 17,0528 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 02.11.2021 tarihinde 12,9292 ile son bir ayın en düşük, 23.11.2021 tarihinde ise 18,0398 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 17,7266 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Dolar 13 TL’yi aştı
Güne 12,8135 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 19:16 itibarıyla %4,14 artışla 13,3466 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 12,3321, en yüksek 12,9048 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 12,8128 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 02.11.2021 tarihinde 9,4675 ile son bir ayın en düşük, 23.11.2021 tarihinde ise 13,5030 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 13,3466 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Euro 15 TL üzerinde
Güne 14,4799 ile başlayan Euro kuru, saat 19:16 itibarıyla %4,22 artışla 15,0789 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,9221, en yüksek 14,5495 seviyelerini gören Euro, günü 14,4704 seviyesinde kapattı. Euro, 02.11.2021 tarihinde 10,9907 ile son bir ayın en düşük, 23.11.2021 tarihinde ise 15,2045 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,0789 TL‘ye karşılık gelmektedir.