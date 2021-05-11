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Sterlin Bayram öncesi 11.80’i aştı

11 Mayıs 2021
sterlin 11.80 TL'yi aştı





Bayram öncesi döviz kurları yönünü yukarı çevirdi. Sterlin 11.80 TL’yi aştı.

Bayram öncesi döviz kurları yönünü yukarı çevirdi. Sterlin 11.80 TL’yi aşarken Euro şu sıralar 10.15 TL seviyelerinden işlem görüyor.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları8,30988,31258,32238,2552%0,4915:50
EUR – Euro10,135310,141110,156610,0247%1,0215:49
GBP – İngiliz Sterlini11,784911,793911,800411,6787%0,8015:49
CHF – İsviçre Frangı9,21269,22019,24269,1835%0,4215:49
CAD – Kanada Doları6,86456,87016,86166,8780%0,4915:49





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11 Mayıs 2021


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