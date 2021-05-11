Sterlin Bayram öncesi 11.80’i aştı

Bayram öncesi döviz kurları yönünü yukarı çevirdi. Sterlin 11.80 TL’yi aştı.
Bayram öncesi döviz kurları yönünü yukarı çevirdi. Sterlin 11.80 TL’yi aşarken Euro şu sıralar 10.15 TL seviyelerinden işlem görüyor.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|8,3098
|8,3125
|8,3223
|8,2552
|%0,49
|15:50
|EUR – Euro
|10,1353
|10,1411
|10,1566
|10,0247
|%1,02
|15:49
|GBP – İngiliz Sterlini
|11,7849
|11,7939
|11,8004
|11,6787
|%0,80
|15:49
|CHF – İsviçre Frangı
|9,2126
|9,2201
|9,2426
|9,1835
|%0,42
|15:49
|CAD – Kanada Doları
|6,8645
|6,8701
|6,8616
|6,8780
|%0,49
|15:49