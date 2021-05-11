Başkanı Güven Bengihan, hükümetin mecliste yaptıkları grevi 60 gün erteleyip, yasanın komitede görüşülmesi için çalışanları ek mesaiye çağırmasına sert çıktı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümetin mecliste yaptıkları grevi 60 gün erteleyip, yasanın komitede görüşülmesi için çalışanları ek mesaiye çağırmasına sert çıktı.

Hükümet grevi erteledi, çalışanları işe çağırdı

KTAMS ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), hükümetin Hayat Pahalılığı ödeneğini 4 ay süreyle durdurma kararını bugün meclis komitesine getirmesi üzerine greve gitti.

Sendikaların grev kararı sonrası hükümet, meclis çalıştığı halde Yasa Gücünde Kararname’yle Anayasa’ya aykırı olarak aldığı kararı komiteye getirmek için grevi 60 gün süreyle yasakladı ve meclis çalışanlarını 14:30’da ek mesai için meclise çağırdı.

Bengihan: Adeta gözleri dönmüşçesine hareket ediyorlar

KTAMS Başkanı Bengihan, hükümetin bu hamlesini ‘Gözü kararmışlık’ olarak niteleyerek, ek mesaiye gitmeyeceklerini açıkladı.

Bengihan, “Hiç utanmadan çalışanları 14:30’da ek mesaiye çağırdılar. Ne pahasına olursa olsun, yasayı komiteye getirip geçirmek istiyorlar. Adeta gözleri dönmüşçesine hareket ediyorlar” dedi.

Mecliste ek mesai çalışmama eylemi başlattıklarını söyleyen Bengihan, hükümetin antidemokratik anlayışına boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

“Asla boyun eğmeyeceğiz”

Bengihan, faşizan ve yasakçı bir anlayışla hareket eden hükümetin, verilen emirlerini yerine getirmek adına, çalışana ve vatandaşa kulaklarını tamamen tıkadığını belirtti.

Bengihan, “Halk ve emek düşmanı bu anlayışla mücadelemiz devam edecektir. Yapılan haksız ve adaletsiz uygulamalara asla ama asla boyun eğmeyeceğiz” dedi.