Sterlin 39,60 TL seviyesine yükseldi. - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 22, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizManşet

Sterlin 39,60 TL seviyesine yükseldi.

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Sterlin 40 TL

KKTC Serbest Piyasada Sterlin 36,60 TL seviyesine yükseldi.

Güne  TL’den başlayan Sterlin saat 11.10 itibariye 39,59 TL’den işlem görmeye başladı.


 

Euro 34 TL seviyesine yaklaştı

30,95 TL alış kurundan işlem gören ABD dolarının satış fiyatı 31,18 TL, euronun alış fiyatı 33,63 TL satışı ise 33,92 TL’den gerçekleşiyor.

KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 30.9500 31.1800
 EUR 33.6300 33.9200
 GBP 39.2500 39.5900
 AUD 18.2000 20.3000
Son Güncelleme
Son Okuma		 22-02-2024 11:10:36
22-02-2024 11:13:56
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Tags:40 TLDövizEurosterlin
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