Sterlin 39,60 TL seviyesine yükseldi.

KKTC Serbest Piyasada Sterlin 36,60 TL seviyesine yükseldi.
Güne TL’den başlayan Sterlin saat 11.10 itibariye 39,59 TL’den işlem görmeye başladı.
Euro 34 TL seviyesine yaklaştı
30,95 TL alış kurundan işlem gören ABD dolarının satış fiyatı 31,18 TL, euronun alış fiyatı 33,63 TL satışı ise 33,92 TL’den gerçekleşiyor.
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|30.9500
|31.1800
|EUR
|33.6300
|33.9200
|GBP
|39.2500
|39.5900
|AUD
|18.2000
|20.3000
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|22-02-2024 11:10:36
22-02-2024 11:13:56
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