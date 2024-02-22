Meteoroloji Dairesi yağış miktarlarını açıkladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 22, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Hava Durumu

Meteoroloji Dairesi yağış miktarlarını açıkladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Yağış Miktarları

 KKTC’de son 24 saatte en fazla yağmur metrekareye 23 kg ile Kalkanlı’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, dün sabah 08.00’den bu sabah 8.00’e kadar düşen yağış miktarının yörelere göre dağılımı şöyle:


“Kantara 23 kg/m², Yenierenköy 17 kg/m², Tatlısu 9 kg/m², Çayırova, Sipahi 7 kg/m², Lefkoşa, Selvilitepe, Beylerbeyi 4 kg/m², Yeşilırmak, Girne 3 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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Tags:yağış miktarları
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