LTB'de sistem yenilemesinden dolayı bazı işlemler yapılamayacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 22, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısSürmanşet

LTB’de sistem yenilemesinden dolayı bazı işlemler yapılamayacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), sistem yenileme çalışmaları nedeniyle hafta sonu ve pazartesi günü LTB kioskları, web sitesi ile mobil uygulamasından ödeme ve su yükleme işlemleri yapılamayacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), sistem yenileme çalışmaları nedeniyle hafta sonu ve pazartesi günü LTB kioskları, web sitesi ile mobil uygulamasından ödeme ve su yükleme işlemleri yapılamayacak.

LTB’den yapılan açıklamada, bu işlemlerin 23 Şubat Cuma saat 16.00’dan 26 Şubat Pazartesi 23.00’e kadar yapılamayacağı belirtildi. Anlaşmalı bankalar ile anlaşmalı su kontör yükleme noktalarından da yükleme olmayacağına işaret edildi.


Kontörlü su kullanan vatandaşların çalışmalar sürecinde su eksikliği yaşamamak için yarın 16.00’ya kadar su yüklemelerini tamamlaması istendi.

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Tags:arızaLTBonline
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