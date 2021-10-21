Sterlin 13.15 seviyesini geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16’ya düşürdü.

Güne 12,7819 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 22:27 itibarıyla %3,19 artışla 13,1563 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 12,7112, en yüksek 12,9008 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 12,7450 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 22.09.2021 tarihinde 11,7565 ile son bir ayın en düşük, 21.10.2021 tarihinde ise 13,1377 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 13,1563 TL‘ye karşılık gelmektedir.