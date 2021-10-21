Bilinen en eski su hayvanının kalıntısı kehribar içinde bulundu: 100 milyon yaşında

Kuzey Myanmar’dan gelen kehribar örneği üzerinde çalışan Çinli, ABD’li ve Kanadalı bilim insanları küçük yengeç fosiline “Cretapsara athanata” adını verdi. Adı, bu yengecin yaşadığı dinozor dönemi olan Kretase’ye ve Güneydoğu Asya mitolojisinde bulutların ve suların ruhu olan Apsara’ya atıfta bulunuyor. Türün adı ise kehribar renginde canlı gibi korunmasına atıfta bulunarak, Yunanca ölümsüz anlamına gelen “athanatos”a dayanıyor.

100 MİLYON YAŞINDA Bununla birlikte, 100 milyon yıllık olduğu belirtilen fosil, bugün kıyılarda dolaşan yengeçlere yüzeysel olarak benziyor. Bilgisayarlı tomografi taramaları, ağız kısımlarındaki antenler, solungaçlar ve ince kıllar gibi hassas vücut kısımlarını ortaya çıkardı. Hayvan, sadece 5 milimetre uzunluğundaydı ve muhtemelen bir bebek yengeçti.

Araştırmacılar, Cretapsara’nın ne bir deniz yengeci ne de tamamen karada yaşayan bir canlı olduğunu düşünüyor. Orman tabanında tatlı suda ya da belki acı suda yaşamış olabileceğine inanıyorlar. Ayrıca, bebeklerini okyanusa bırakan ve daha sonra tekrar karaya çıkan kırmızı yengeçler gibi karaya göç ediyor olmasının da mümkün olduğunu söylediler.

Diğer taraftan, en eski yengeç fosilleri 200 milyon yıldan daha uzun bir süre önce Jura dönemine kadar uzanırken, su yengeçlerinin fosilleri seyrek ve büyük ölçüde eksik olarak bulundu. Araştırmacılar, Cretapsara’nın, yengeçlerin daha önce düşünüldüğü gibi memeliler döneminde değil, dinozorlar döneminde denizden karaya ve tatlı suya göç ettiğini kanıtladığını ve yengeçlerin evrimini zamanda çok daha geriye ittiğini söyledi.

Luque, “Daha önce bulunan fosiller, deniz dışında yaşayan yengeçlerin 50 milyon yıl önce evrimleştiğini gösterdi, ancak yeni fosil bunların ili katı yaşında” diye konuştu. Öte yandan, dinozor dönemi kehribar fosilleri yalnızca kuzey Myanmar’daki Kachin eyaletindeki tortularda bulunuyor. Ancak, son yıllarda kehribar fosillerinin bölgeden geldiğine dair etik kaygılar ortaya çıktı.