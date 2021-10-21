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Bilinen en eski su hayvanının kalıntısı kehribar içinde bulundu: 100 milyon yaşında

21 Ekim 2021
kehribar deniz canlısı





Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları Myanmar’da bir kehribar içinde şimdiye kadarki bilinen en eski su hayvanı fosilini keşfetti. Bir yengeç türüne ait olan fosilin yaklaşık 100 milyon yaşında olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, yeni keşfin deniz canlılarının geçmişine büyük bir ışık tuttuğunu söyledi.





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21 Ekim 2021


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