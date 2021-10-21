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Güney Kıbrıs’ta 144 covid-19 pozitif vaka

21 Ekim 2021
Güney Kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 55 bin 422 test sonucunda 144 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında göre Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 122 bin 996’ya yükseldi, tedavi altında olan 58 kişiden 24’ünün durumunun ciddi.

Hastanelerde durum şöyle:



Hastane

Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(12 hasta)

COVID odası

9

Yoğun bakım ünitesi

3

Lefkoşa

(14 hasta)

COVID odası

10

Yoğun bakım ünitesi

4

Limasol

(13 hasta)

COVID odası

8

Yoğun bakım ünitesi

5

Baf

(5 hasta)

COVID odası

4

Yoğun bakım ünitesi

1

Kutsanmış

(3 hasta)

COVID odası

3

Yoğun Bakım Üniteleri

(11 hasta)

entübe

9

Solunum cihazı hariç

2

 





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21 Ekim 2021


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