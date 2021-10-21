Güney KıbrısManşet
Güney Kıbrıs’ta 144 covid-19 pozitif vaka
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 55 bin 422 test sonucunda 144 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında göre Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 122 bin 996’ya yükseldi, tedavi altında olan 58 kişiden 24’ünün durumunun ciddi.
Hastanelerde durum şöyle:
Hastane
Bölme
Hasta Sayısı
Gazimağusa
(12 hasta)
COVID odası
9
Yoğun bakım ünitesi
3
Lefkoşa
(14 hasta)
COVID odası
10
Yoğun bakım ünitesi
4
Limasol
(13 hasta)
COVID odası
8
Yoğun bakım ünitesi
5
Baf
(5 hasta)
COVID odası
4
Yoğun bakım ünitesi
1
Kutsanmış
(3 hasta)
COVID odası
3
Yoğun Bakım Üniteleri
(11 hasta)
entübe
9
Solunum cihazı hariç
2