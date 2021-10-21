Güney Kıbrıs’ta 144 covid-19 pozitif vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 55 bin 422 test sonucunda 144 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında göre Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 122 bin 996’ya yükseldi, tedavi altında olan 58 kişiden 24’ünün durumunun ciddi.

Hastanelerde durum şöyle: