Sterlin 12.3113 TL ile zirve yeniledi

Sterlin bugün 12.3113 TL ile yeni zirvesini gördü.

Güne değer kaybı ile başlayan Türk Lirası Sterlin karşında da kaybını sürdürdü. Sterlin bugün 12.3113 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yeni rekor

Güne 12,2456 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 18:32 itibarıyla %0,52 artışla 12,3052 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 12,1810, en yüksek 12,2787 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 12,2419 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 15.09.2021 tarihinde 11,6403 ile son bir ayın en düşük, 12.10.2021 tarihinde ise 12,3113 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 12,3052 TL‘ye karşılık gelmektedir.

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