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97’si yerel, 113 covid-19 pozitif vaka

12 Ekim 2021
KKTC'de covid-19





KKTC’de son 24 saatte yapılan 19.628 test sonucunda 97’si yerel, 113  covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 91 kişi de taburcu edildi.

 

Sağlık Bakanlığı KKTC’de son 24 saatte yapılan 19.628 test sonucunda, 97’si yerel 113 covid-19 pozitif vakaya rastlandığını ve 91 kişinin de taburcu edildiğini duyurdu.



 

4 yurt dışından ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 97 kişi ise yerel vakadır.

 

34 kişi Lefkoşa, 32 kişi Girne, 17 kişi Gazimağusa, 11 kişi  İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

 

12 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.628

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 113

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

 

Yerel Vaka Sayısı: 97

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 91

 

Bugün Kaybedilen Hasta:

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.157.588

 

Toplam Vaka Sayısı: 20.476

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.457

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 938

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 891

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 83

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1300

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 669

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 865

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6990

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 65.304





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12 Ekim 2021


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