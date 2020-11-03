DövizEkonomiManşet

Sterlin 11 TL’yi aştı

3 Kasım 2020
Sterlin





Sterlin, güne yükselişle başlamasının ardından 11,1691 seviyesine ulaşarak yeni günde rekor tazeledi.

Sterlin, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.35 itibarıyla 11,1691’den işlem görüyor.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları8,47768,48008,48878,4096%0,4712:39
EUR – Euro9,91369,92199,92309,7754%1,0012:39
GBP – İngiliz Sterlini11,007011,015511,016410,8763%1,0212:39
CHF – İsviçre Frangı9,25949,27719,26139,1694%1,0612:39
CAD – Kanada Doları6,44496,45066,40916,4501%1,0812:37







Etiketler
3 Kasım 2020

Başa dön tuşu