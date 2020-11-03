Sterlin 11 TL’yi aştı

Sterlin, güne yükselişle başlamasının ardından 11,1691 seviyesine ulaşarak yeni günde rekor tazeledi.
Sterlin, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.35 itibarıyla 11,1691’den işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL 9,9224’tenn, Dolar/TL 8,4799’dan satılıyor.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|8,4776
|8,4800
|8,4887
|8,4096
|%0,47
|12:39
|EUR – Euro
|9,9136
|9,9219
|9,9230
|9,7754
|%1,00
|12:39
|GBP – İngiliz Sterlini
|11,0070
|11,0155
|11,0164
|10,8763
|%1,02
|12:39
|CHF – İsviçre Frangı
|9,2594
|9,2771
|9,2613
|9,1694
|%1,06
|12:39
|CAD – Kanada Doları
|6,4449
|6,4506
|6,4091
|6,4501
|%1,08
|12:37