Cumhurbaşkanı Tatar, Erhürman’ı yalanladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önümüzdeki süreçte kapalı Maraş’ın açılması için ortaya koydukları kararlılığa uygun adımlar atılmaya devam edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Maraş’ın açılması konusundaki görüşlerini bir an önce netleştirmesi ve kamuoyu ile paylaşması gerektiğini belirterek, “Erhürman’ın Cumhurbaşkanı bize Maraş’taki gelişmelerden kendisinin de haberi olmadığını söyledi” şeklindeki ifadesinin doğru olmadığını vurguladı.

“Cumartesi günü Cumhuriyet Meclisi’nden temsil edilen siyasi parti başkan ve yetkilileri ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımları ile Cumhurbaşkanlığı’nda yaptığımız toplantıda 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’nı ele aldık. Bu toplantı sırasında bir ara Sayın Tufan Erhürman konuyu Maraş’a getirdi ve bana sorular yöneltti. Kendisine gereken yanıtları kısaca ve samimiyetle verdim.

Ancak, belli ki Sayın Erhürman kapalı Maraş konusunda, insanlık, ülkemiz ve halkımız için aldığımız açılma kararını istismar etme peşindedir.

Ben kendisini bu noktada, Maraş’ın açılması konusundaki görüşlerini bir an önce netleştirmeye ve kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyorum.