St. Hilarion Kavşağı - Boğazköy Kavşağı arasında yatay işaretleme ve bordür boyama işlemleri yapılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 31, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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St. Hilarion Kavşağı – Boğazköy Kavşağı arasında yatay işaretleme ve bordür boyama işlemleri yapılacak

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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St. Hilarion Kavşağı - Boğazköy Kavşağı

Karayolları Dairesi, hafta sonu St. Hilarion  Kavşağı –  Boğazköy Kavşağı arası yol güzergâhında yatay işaretleme ve bordür boyama işlemleri yapılacağını duyurdu.

Karayolları Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların yarından itibaren 2 gün sürmesinin planlandığı ifade edilerek, bu güzergahı  kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istenildi.


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Tags:Karayolları DairesiSt. Hilarion Kavşağı - Boğazköy Kavşağı
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