St. Hilarion Kavşağı – Boğazköy Kavşağı arasında yatay işaretleme ve bordür boyama işlemleri yapılacak

Karayolları Dairesi, hafta sonu St. Hilarion Kavşağı – Boğazköy Kavşağı arası yol güzergâhında yatay işaretleme ve bordür boyama işlemleri yapılacağını duyurdu.

Karayolları Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların yarından itibaren 2 gün sürmesinin planlandığı ifade edilerek, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istenildi.