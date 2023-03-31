BTM Kurulu bazı kararlar aldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 25-26 Mart tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Hacı Durdu Özer (Vadili) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ogün Dursun (Kaplıca Karadeniz 61)

Ekrem Aktaş (Kaplıca Karadeniz 61)

Doğan Ertürk (Bostancı Bağcıl)

Tugay Abdullah Sakiner (Pile)

Aziz Aktepe (Kaplıca Karadeniz 61)

Deniz Sert (Kaplıca Karadeniz 61)