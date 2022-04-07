St. Hilarion bölgesindeki yabani zeytin ağaçları aşılanıyor

Lefkoşa – Giren Anayolunda geçtiğimiz yıllardaki büyük yangında yanan bölgede (St. Hilarion) yeniden yeşeren yabani zeytin ağaçlarını, yerli zeytin ile aşılama çalışmaları başladı. İlk etapta 3 bin yabani zeytinin yerli zeytin çeşidi ile aşılanarak ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Aşılama çalışmaları Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Orman Dairesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümü işbirliğinde yapılıyor. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da aşılama çalışmalarına katılarak, incelemede bulundu.

Aşılma çalışmaları kapsamında Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümü öğretmen ve öğrencileri uygulamalı aşı yaparken, Tarımsal Araştırma Enstitüsü teknik personeli de aşı uygulamalarıyla ilgili destek verdi.

BAKAN OĞUZ: ZEYTİNİN EKONOMİDEKİ YERİ ÖNEMLİ

Bakan Oğuz, ülkede zeytin ve zeytinyağı üretiminin tarım alanında başta gelen bir sektör olduğunu belirterek, zeytinin ekonomideki önemine işaret etti. Bakan Oğuz, zeytinciliğin geliştirilmesi, modern tarım teknikleriyle üretiminin sağlanması ile ilgili gerek teknik gerekse mali açıdan destek verilmesi yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Bakan Oğuz, geçtiğimiz yıllarda başlatılan yabani zeytin ve harnup ağaçlarının aşılanarak, ekonomiye kazandırılması çalışmalarını yeniden başlattıklarını açıkladı.

Bakan Oğuz, öğrencilerin uygulamalı olarak aşı tekniklerini hem öğretmenleri hem de Tarımsal Araştırma Enstitüsü teknik personeli ile birlikte gerçekleştirmelerinin, pratik yapmaları açısından önemli bir tecrübe olduğunu ifade etti.