Sri Lanka’da iç savaş bitmesinden bu yana en büyük saldırılar: En az 207 ölü, 450 yaralı

Öte yandan polis Colombo yakınlarındaki Dehiwela’da bir hayvanat bahçesi civarında yedinci bir patlama meydana geldiğini açıkladı.

12.18 itibarıyla başkentten de 8. bir patlama haberi geldi.

Savunma Bakanlığı saldırılarda en az 190 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Polisin 15.15’te yaptığı yeni açıklamaya göre ise 207 ölü, 450 yaralı var. Ölenler arasında yabancıların da olduğu bilinirken Anadolu Ajansı iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiğini duyurdu.

GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ, SOSYAL MEDYA UYGULAMALARINA ERİŞİM KISITLANDI

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, korkakça saldırıları güçlü biçimde kınadığını belirterek, “Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum” dedi. Bununla birlikte saldırı haberlerinin devam etmesi sonrası Savunma Bakanlığı gece sokağa çıkma yasağı getirdi. Buna göre sokağa çıkma yasağı 18.00’de başlayıp 06.00’ya kadar sürecek. Ayrıca asılsız haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla aralarında Facebook ve WhatsApp’in de bulunduğu sosyal medya uygulamalarına erişim geçici süreliğine kısıtlandı.

HRİSTİYANLIK ÜLKENİN EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ DİNİ

Sri Lanka ordusunun ayrılıkçı Tamil Kaplanları örgütünün yenildiğini ilan etmesiyle iç savaşın sona erdiği 19 Mayıs 2009’dan bu yana ülkede bu denli büyük saldırılar yaşanmamıştı.

POLİSE 10 GÜN ÖNCEDEN UYARI GİTMİŞ

Saldırıların niteliği henüz bilinmezken Sri Lanka polisinin intihar saldırıları konusunda 10 gün önceden uyarıldığı ortaya çıktı.

ERDOĞAN: TÜM İNSANLIĞA KARŞI YAPILMIŞTIR