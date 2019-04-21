Sri Lanka’da iç savaş bitmesinden bu yana en büyük saldırılar: En az 207 ölü, 450 yaralı
Sri Lanka iç savaşın sona erdiği 2009’dan bu yana en büyük saldırılara sahne oldu. Paskalya Bayramı’nın kutlandığı bugün 3 kilise ve 3 otele saldırı düzenlendi. En az 207 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce de yaralı var. 6 saldırının ardından farklı bölgelerde 2 saldırı daha meydana geldi. Gece sokağa çıkma yasağı getirildi. 7 kişi gözaltında.
Asya’nın doğusundaki ülkelerden Sri Lanka, Hrıstiyanların Paskalya Bayramı’nı kutladığı bugün kana bulandı.
Öte yandan polis Colombo yakınlarındaki Dehiwela’da bir hayvanat bahçesi civarında yedinci bir patlama meydana geldiğini açıkladı.
12.18 itibarıyla başkentten de 8. bir patlama haberi geldi.
Savunma Bakanlığı saldırılarda en az 190 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Polisin 15.15’te yaptığı yeni açıklamaya göre ise 207 ölü, 450 yaralı var. Ölenler arasında yabancıların da olduğu bilinirken Anadolu Ajansı iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiğini duyurdu.
GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ, SOSYAL MEDYA UYGULAMALARINA ERİŞİM KISITLANDI
Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, korkakça saldırıları güçlü biçimde kınadığını belirterek, “Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum” dedi. Bununla birlikte saldırı haberlerinin devam etmesi sonrası Savunma Bakanlığı gece sokağa çıkma yasağı getirdi. Buna göre sokağa çıkma yasağı 18.00’de başlayıp 06.00’ya kadar sürecek. Ayrıca asılsız haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla aralarında Facebook ve WhatsApp’in de bulunduğu sosyal medya uygulamalarına erişim geçici süreliğine kısıtlandı.
HRİSTİYANLIK ÜLKENİN EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ DİNİ
Sri Lanka ordusunun ayrılıkçı Tamil Kaplanları örgütünün yenildiğini ilan etmesiyle iç savaşın sona erdiği 19 Mayıs 2009’dan bu yana ülkede bu denli büyük saldırılar yaşanmamıştı.
POLİSE 10 GÜN ÖNCEDEN UYARI GİTMİŞ
Saldırıların niteliği henüz bilinmezken Sri Lanka polisinin intihar saldırıları konusunda 10 gün önceden uyarıldığı ortaya çıktı.
ERDOĞAN: TÜM İNSANLIĞA KARŞI YAPILMIŞTIR
Bu arada saldırıya dünya liderlerinden tepkiler yağarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Sri Lanka’da Paskalya Bayramı’na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum.Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum.”