Sprint Duatlonu nefes kesti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 3, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Sprint Duatlonu nefes kesti

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Sprint Duatlonu nefes kesti

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu sezonun ikinci organizasyonunu Sprint Duatlon Yarışı şekilde gerçekleştirdi.

Lefkoşa çevre yolunda yer alan yarışta toplam 33 bireysel, 7 takım şeklinde yarışan sporcular oldu. Güvenlik tedbirleri düşünülerek polis tarafından trafiğe kapatılan yolda sporcular ilk olarak 5 kilometre koştu, 20 kilometre bisiklet sürdü ve son olarak da 2.5 kilometre koşarak finişe ulaştı.


Yarışın sonunda en hızlısı Ares Spor Kulübünden Enis Alçıcı, ikinci yine Ares’ten Ayer Alçıcı ve üçüncü de Ares’ten Erim Debreli oldu.

Kadınlar kategorisinde birincilik ise Tüfekçi Spor Kulübünden Mine Devrim’in olurken, ikinci ferdi yarışan Alexandra Mehltretter ve üçüncülüğü de yine ferdi yarışan Mihaela Georgiana elde etti.

Takımların en hızlısı ise Rebels adı ile yarışan Yusuf-Şevket ikilisi oldu.

Sprint Duatlonu sonrasında düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri Triatlon Federasyonu Organizasyon Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı ve üyeler tarafından takdim edildi.

 

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Tags:Sprint Duatlon Yarışı
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