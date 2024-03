Uluslararası İnsanlık Gününe Kadar 8 Martlarda Biz

Evet Bir 8 Mart Mart Haftasına giriyoruz. Aslına bakarsanız mart girer girmez nerdeyse ayın sonuna kadar kadının kadın olmaktan yana sorunlarını tartışıp çözüm önerileri sunuyoruz. Tabi ki bunu daha çok insan haklarını önemseyen sol görüşlü, sosyalist kesimler gerçekleştiriyor. Kadın çiçektir, evinin kıraliçesidir, hade onları eğlendirelim diyen sağ görüş de elinden geleni yapıp kadınları eğlendirirken bir sonraki seçimin ön çalışmalarını yapıyor. 8 Mart dolayısıyla first leydilermiz Türkiye’ye gitti bile . Emine Erdoğan’ın düzenlediği Yüksek Düzeyli Kadın Barış ve Güvenlik konferansına. GİKAD tüm konuşmacılarının erkek olduğu sözün özü panelinde de cumhurbaşkanımız açılış konuşması yapacak.

Emekçi kadını , işçi kadını , yoksul kadını odağına alan, kadını güçlendirmek ,insanca yaşam hakkı yaratmaya çalışan CTP Kadın Örgütü yarından itibaren tüm ilçelerde programlar gerçekleştiriyor. Daha çok sokakta ve kadınların çalıştığı alanlarda gerçekleşecek etkinliklerin yanı sıra panellerde de alanlarında uzman kişiler konuşmacı olacak. Geleneksel 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar panayırını hiç kaçırmayın derim.

Baraka kültür merkezi bir tiyatro oyunuyla haftaya vurgu yapacak. 8 Mart haftasına denk gelen Kadın Öyküleri Derneğinin belgesel gösteriminde değerlerimizden Jale Dervişi izleyeceğiz. Yine çok konuşulacak ve uluslararası boyutu da olacak olan bir sergi var ki kesinlikle gitmelisiniz. Sevgili Semra Bayhanlı’nın yıllardır üstünde çalıştığı kişisel sergisi “Kıbrıs Kraliçeleri “.

Kuşkusuz ki benim bilgim dışında farklı örgütlerin ve kişilerin 8 Mart etkinlikleri olacaktır. Bu örgütlere de teşekkür ediyorum.

Dolu dolu kadınların dolu dolu hazırladığı etkinlikler , eserler gösteriler ,sunumları özellikle tavsiye eder hayatınızın her yılının her ayının her gününde kendinizi gerçekleştireceğiniz hedeflerinizin olması dileğiyle. Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz Kutlu ve Aydın olsun