Atletizm ile Tanışma Etkinliği düzenlendi

Atletizm Federasyonu, Eğitim Kurulu üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça ve Yrd. Doç. Dr. Fehime Haslofça tarafından düzenlenen ‘Atletizm ile Tanışma Etkinliği’ne katılan tüm katılımcılara ve alilerine teşekkür ederek spor ile iç içe bir yaşam sürmeni temenni etti.

Birinci kademe Atletizm Antrenörlüğü kursunun son gününde, uygulama dersinde düzenlenen etkinlikte çocuklar 4 takım olarak birbirinden ayrıldılar.

Her takımdan kendilerine bir kaptan seçmeleri ve takımlarına isim bulmaları istendi. Şövalyeler, Fırtınalar, Meteorlar ve Ninjalar isimli 4 takım birbiri ile yarışarak eğlenceli zaman geçirdi ve aynı zamanda da temel hareketleri oyunlar sırasında öğrendiler. Atmalar, atlamalar, koşu parkurlarından oluşan farklı istasyonlarda hazırlanan oyunların sonrasında takım puanları ve sıralamalar açıklandı.

Atletizm ile Tanışma Etkinliği, katılanlara sertifika dağıtımı ile sonlandı.

Daha fazla çocuğun atletizm ile tanışması için yıl içerisinde etkinliklerimiz devam edecektir.