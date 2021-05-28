Sporumuzun unutulmayanları: Şenol Birinci

Şenol Birinci… Sporumuzun unutulmayanları sayfamızda bugünkü konuğumuz batı bölgesinden değerli bir isim oluyor. Futbola golcü olarak başlayıp daha sonra savunma futbolcusu olarak devam eden Şenol Birinci bugün bizlerle oluyor ve Birinci’nin hayat hikayesini kendi ağzından sizlere aktarıyorum.

“1965 yılında, Baf-Poli’de doğdum. Futbol sevgimizi bizim jenerasyonun çok sevdiği ilkokul hocamız olan Memduh Ener hocamız sayesinde kazandık.

İlkokulu bitirince bölge kulüpleri olan Binatlı ve Ülkü Yurdu’na dağıldık. 14 yaşındayken, 79-80 yılında Binatlı Spor Kulübü’nün genç takımında yaşım tutmamasına rağmen santrafor olarak başladım. 3-4 yıl santrafor olarak oynadıktan sonra kariyerimin sonuna kadar hep stoper olarak oynadım.

Başladığım yıl genç takım şampiyon oldu (o yıl toplam 36 gol attım). Aynı zamanda o yıl A takım 2. Ligden 3. Lige düştü.

Benim de A takım serüvenim 15 yaşında lisansım çıktığı zaman 3. Ligdeki Binatlı Spor Kulübü’nde başladı. Takip eden yılda 3. Ligden 2. Lige, ertesi yıl 2. Ligden 1. Lige, ben futbolu bırakana kadar da yani 1994 yılına kadar takımımla birlikte 1. Ligde kalarak futbol hayatımı tamamladım.

Şu anda baba mesleği olan dülgerliği sürdürmekteyim. Evli ve iki çocuk babasıyım. Eşim ve iki çocuğum da ilkokul öğretmenliği yapmaktadır.”