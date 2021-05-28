Gönyeli’de suç geliri aklama operasyonu

Polis, Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine finans hizmeti ile grafik tasarım hizmeti sundukları tespit edilen 2 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Yenikent Gönyeli’de, Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından, internet üzerinden yasa dışı faaliyet gösteren “VD Casino ve Şutbet” isimli bahis ve kumar sitelerine, yetkili makamdan izinsiz finans hizmeti ile grafik tasarım hizmeti sundukları tespit edilen bir ikametgaha operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında bahse konu ikametgah içerisinde bulunan 3 diz üstü bilgisayar, 10 cep telefonu, 11 sim bloğu ve 3 banka kartı soruşturma maksatlı emare olarak alındı.

Meselede zanlı olarak görülen Ö.O.G. (E-28) ve A.G. (E-32) tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.