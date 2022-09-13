Sporting 90+’da Tottenham’ı devirdi

Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Tottenham, Sporting CP deplasmanında dramatik bir sonla karşı karşıya kaldı.

Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maçlarında Tottenham, D Grubu’nda Portekiz’de Sporting CP ile karşılaştı.

İngiliz ekibi, oldukça dramatik bir sonla karşı karşıya kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’la geçilirken, ikinci yarının son anlarına kadar da gol sesi çıkmadı. Ancak Sporting adına 90’da sahne alan Paulinho takımını 1-0 öne geçirirken, son sözü de 90+3’te Gomes söyledi.

Büyük bir şok yaşayan Tottenham Portekiz’den eli boş döndü. 3 puanı ise Sporting CP aldı. Bu sonucun ardından Sporting 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Tottenham ise 3 puanda kaldı.