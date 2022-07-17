Sporcularımızdan Türkiye’de yeni KKTC rekorları

İstanbul’da 14-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonasında

Enes Kansız, 200 metre kelebek yarışında 02:17.21’lik derecesi ile

Doğukan Ulaç, 800 metre serbest yarışında 08:25.81’lik derecesi ile

Özgül Çetin, 200 metre serbest yarışında 02:18.90 lık derecesi ile

Uzun Kulvar KKTC rekorlarını

Hüseyin Hasan Çakır, 200m serbest yarışında Uzun Kulvar KKTC 15-16 yaş rekorunu kırmıştır.

Su SPorları Federasyonu yaptığı açıklama ile Sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.