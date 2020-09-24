Sporculara tam burs

Rauf Denktaş Üniversitesi, Çetinkaya Spor Kulubü yetkililerini kabul etti. Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Ceran Tunalı ile yönetim kurulu üyesi Raif Vangöl, Üniversite rektörü Profesör Dr.Hasan Ali Bıçak’ı ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundular.

El sıkıştılar

Rauf Denktaş Üniversitesi, Çetinkaya Kulübü’nde spor yaşamlarını sürdürmekte olan başarılı genç sporculara bir protokol çerçevesinde tam burs verecek.

Bıçak yaptığı açıklamada, Tunalı ve Vangöl’e, Üniversitemizi ziyaretleri için teşekkür ettim ve Çetinkaya gibi mazisi başarılarla dolu, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde sembol olan bir kulübün yönetilmesinde kendilerine başarılar diledim.