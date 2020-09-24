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Faiz kararı öncesi dolarda yeni zirve

24 Eylül 2020
Dolar

Piyasada gözler tarihi zirveyi yenileyen dolar ve euro kuru sonrasında Merkez Bankası’na çevrilmiş durumda. Bu sabah 7,7160 ile zirveyi yenileyen dolar/TL 7,71’den işlem görüyor.

Euro/TL ise 9 lira seviyesinin hemen altında seyrediyor.

Dolar endeksi de dün yükseliş eğilimini sürdürerek yaklaşık 2 ayın ardından ilk kez 94’ün üzerine çıkmıştı.

GÖZLER MERKEZ’DE 

Bugün yurtiçi piyasalar saat 14’te açıklanacak Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklandı.

Uzmanlar PPK’dan faiz değişikliği beklemiyor.

Merkez Bankası haziran ayına kadar 9 kez art arda faiz indirmiş ve faizi yüzde 24’ten yüzde 8,25’e getirmişti.

Geçtiğimiz üç ayki toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.

Yurtdışında ise ABD ile Çin arasında devam eden gerilim, Doğu Akdeniz’deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisine ilişkin haber akışı takip edilecek.

Döviz Kurları

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,69477,69987,71857,6801%-0,0109:54
EUR – Euro8,96858,97989,02268,9504%0,0409:54
GBP – İngiliz Sterlini9,76839,78219,83519,7679%-0,2109:53
CHF – İsviçre Frangı8,32108,33048,38048,3077%-0,2509:53
CAD – Kanada Doları5,73585,73995,73875,7575%-0,2609:54


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24 Eylül 2020

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