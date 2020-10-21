Spor yapmak için yasaları mı çiğnemeliyiz?

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası diye bir yasamız var. Numarası da 45/2018..

Ülkemizde pandemi ile mücadelede karar merci ise bu yasa kapsamında yetkilendirilen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde. Bu komitede alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlanıyor direk.

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Dünya covid-19 ile tanıştığında mücadele bu yöntemdeydi. Tanışma faslı bittikten sonra ise bu uygulamadan vazgeçildi. Temaslı takibi veya kiminle temas ettiyse hepbirlikte karantinaya uygulaması bitti yani dünyada.

PCR testi pozitif çıkan kişinin sadece kendi karantinaya alınıyor ve sık sık testleri yapılıyor. Negatife dönünce o kişi de tekrar normal hayatına, sporuna, antrenmanına dönüyor.

Kıbrıs’ın güneyinde, Kıbrıs’ın kuzeyinde Türkiye’de, Avrupa’da ve dünyada uygulama böyle gidiyor.

Bu uygulama sayesinde de spor faaliyetlerine başladı insanlar.

KKTC’de ise halen temaslı takip ve karantina uygulaması var. Pozitif çıkan kişinin temaslıları da karantinaya alınıyor. Böyle de olunca KKTC’de takım sporları faaliyetlerine başlayamıyor. Nedeni ise ev karantinasına geçersek denetlenemeyecek olması deniliyor.

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Genelde spor ama özelde ise futbolun başlaması için herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Ancak herşey gelip gelip temaslı takip sisteminde tıkanıyor. 1 takımda 1 sporcu pozitif çıkarsa tüm takım karantinaya alınacak. Takımdaki oyuncuların birebir yakınları karantinaya alınacak. Sonra herkese test yapılacak. Bu herkes karantina otellerinde konaklayacak ve bunları de Devlet karşılayacak. Baştan sonra külfet. Hem insanlara, hem Devlete. Ama halen bu sistemi değişmiyoruz!!!

Düşünün futbol hakemleri toplu antrenman yapıyor. Hakemlerden biri pozitif çıkarsa antrenman yaptığı hakem arkadaşları ile topluca karantinaya alınacak diyor üst komite. Ve sporu böyle başlatın diyor. Müsabakaları da doktorlar yönetmeye gelecek herhalde!!

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Bu uygulamanın ülkemizde değişmesi gerek. Pozitif çıkan her kim ise ismiyle ev adresiyle, işlediği yer ile açıkca kamuoyuna paylaşılacak. Bu suç değil, utanç değil, gizli saklı birşey değildir. Bu sağlıktır, salgındır. Madem ki kontrol ve denetim yapılamadığından korkuluyor, bu yöntem uygulansın ki otokontrol başlasın. Bu aşamadan sonra ne sadece futbola, ne spora özel bir uygulama yapılamaz.

Düşünün futbolcu pozitif çıkacak sadece kendi karantinaya alınacak ve takım arkadaşları karantinaya alınmadan futbol oynamaya devam edecek ama ayni futbolcunun eşi temaslı olduğu için karantinaya alınacak ve eşi dükkan işletiyorsa dükkanı kapanacak 14 gün. Bu adil değildir ve bunu kimse kabul etmiyor.

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Sayın Ali Çaygür ile geçen hafta bizzat telefonda konuştum ve bana pozitif çıkan sporcunun sadece kendisinin karantinaya alınacağını, tüm takımın karantinaya alınmayacağını söylemişti. Bu konuşmamızdan 3 gün sonra karar değişti ve tüm takıma karantina uygulanacağı yazılı olarak Spor Dairesi’ne iletildi. Üstelik Spor Dairesi de kendilerine Avrupa ve dünyada uygulanan, sadece pozitif çıkan sporcunun karantinaya alınması sisteminin uygulanması gerektiğini bir rapor ile sunmasına rağmen.

Nasıl ki Maliye’de pozitif vaka çıktığında tüm odadakiler karantinaya alınmadı, tüm bakanlık kapatılmadı, nasıl ki bankada pozitif vaka çıktığında tüm personel karantinaya alınmadı banka kapatılmadı, tüm sektörlerde bu uygulama takip edilmeli.

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Herkesin bağışıklı sisteminin güçlü olması gerekiyor. Herkesin spora özendirilmesi gerekiyor. Başlayacak olan mevsim ve hava şartları daha ağır, daha sert, daha kötü olacak. Bu yüzden sporun başlaması gerekiyor, insanların spora özendirilmeli, yönlendirilmesi gerekiyor.

Spor yaptığı için eğitimini sürdüren, spordan burs aldığı için okuyabilen, spordan kazandığı para ile geçinen insanlar, antrenörler vardır bu ülkede. Sağlık görevlisi, malzeme tedarikçisi, gazetecisi, hakemi ve daha birçok kesimi ile bu sektörden geçiniyor insanlar. Sporu ve özellikle futbolu kimse hiçe sayamaz. Sporun başlaması için kimse uğraşmayacak ve bu yasal düzenleme yapılmayacak ise kulüpler ve federasyonlar başlangıçta yapılacak 1 PCR testi sonucu sporu başlatmalı ve sezon bitene kadar da PCR yapmadan sporun devamlılığını sağlamalı, dünyalı olmalıyız.

KKTC’de spor yapmak için ille yasaları mı çiğnemeliyiz yani?