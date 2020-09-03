Spor Dairesi nerede?

Devlet pandeminin arkasına sığınarak her daldan parayı kesmeye devam ederken, özelikle “Spor” federasyonlarına yaptıkları artık bıkkınlık vermeye başladı.

Spor federasyonların yıllık Devlet katkısının ilk 2 dilimini ödemek güzel, ama bu zamanda üçüncü ve dördüncü dilimlerin ödenmemesi liglerini başlatmaya çalışan federasyonları zora soktu.

Ligleri başlatmak isteyen federasyonlar, bu ortamda ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Ligleri böyle başlatamazlar. Ciddi şekilde kriz yaşanıyor.

Bu krizi çözecek Spor Dairsi ise sessiz bir şekilde duruyor. Dairenin kontrolünü kaçıran bir yönetimden de fazla bir şey beklememeliyiz.

Federasyonların üçüncü ve dördüncü bütçe dilimler için verileceğinin sözünü Başbakan verirken, hakem ücretleri için de protokol yapıldı.

Birçok federasyon faaliyetlerine başladı. Federasyonlar yeni sezon organizasyonlarını planlamak için bu dilimlerden gelecek paraların ve söz verilen hakem ödeneklerini bekliyor. Bunlar da en doğal hakları, ama Spor Dairesi’nin üst kademesi ne yapmaya çalışıyor ben çözemedim.

Bu gidiş iyi değil.

Dünyanın bütün ülkelerinde salgına karşı sosyal mesafeli seyirci şartlarında spor organizasyonları yapılıyor.

Ulusal organizasyonlara ağırlık veren federasyonlar devlet ödeneklerini bekliyor.

Sporun önü salgın ve bütçe yetersizliği sebebiyle kesilmemeli.

Devlet birçok noktada tasarrufa gitmeli ancak spor, gençlik ve eğitim organizasyonlarını desteklemeye devam etmelidir.

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında birçok sportif organizasyon zaten yapıldı. Devam etmeli.

Spordan Sorumlu Başbakan spor federasyonlarına verdiği sözleri tutmalı.

Gidiş iyi değil.

Federasyonlar bu gidişle liglerini başlatmazlarsa şaşmam. Onun için önlem şart.

Sporun önünü açacak olan ciddi bakış açısıdır.

Kolay olan salgını bahane göstererek dilimleri kesmek değildir.

Yeni dönemde hiçbir yeni projeye imza atamayan sporu yönetenler federasyonların dilimlerini de vermeyerek protokolleri uygulamayarak ilklere imza atmazlar diye