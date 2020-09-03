Pandemide gönüllü görev alan öğretmenlere sertifika

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, pandemi sürecinde gönüllülük esasıyla görev üstlenerek Uzaktan Eğitim Merkezi’ne katkı koyan, maske, yüz siperi, kolonya, dezenfektan ve sabun üreterek topluma önderlik eden öğretmenlere sertifikalarını takdim etti.

Türk Maarif Koleji salonunda gerçekleştirilen etkinliğe bakanlık bürokratlarının yanı sıra süreç içerisinde görev alan öğretmenler katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu sertifika takdimi öncesi gerçekleştirdiği konuşmada ilk Covid 19 vakalarının tespit edildiği andan itibaren acil olarak toplandıklarını ve eğitime ara verdiklerini hatırlatarak, tüm altyapısal eksikliklere rağmen uzaktan eğitime geçilmesi noktasında ciddi adımlar attıklarını söyledi.

Süreç içerisinde haksız eleştirilere de maruz kaldıklarını belirten Çavuşoğlu, konuşmasında “Bizler suçu başkalarına atmadan, öğretmenlik mesleğini kendi içerisinde hisseden insanlar olarak kararlılıkla yola çıktık ve arkamızda sizler gibi özverili ve cesur bir eğitim ordusu bulduk. Kıbrıs Türk halkını karanlığa düştüğünde aydınlığa çıkartacak, halkı için, toplumu için fedakarlık yapabilecek öğretmenlere sahip olduğumuz için ben ve ekibim çok şanslıyız” ifadelerine yer verdi ve destekleriyle katkı koyan öğretmenlere teşekkür etti.

Öğretmenler çok önemli bir işe imza attı

İdari tatilin verildiği, maaşların kesildiği bir dönemde öğretmenlerin topluma umut olma düşüncesiyle sorumluluk alarak maske, kolonya, el dezenfektanı, sabun, siper maske gibi bir çok ürün ürettiğinin de altını çizen Çavuşoğlu, böylesi karanlık bir dönemde topluma ışık tutan öğretmenlerin çok önemli bir işe imza attığını söyledi.

Bu yola koyuldukları andan itibaren bir çok belediyenin, atölyenin öğretmenleri feyz alarak bu işe giriştiklerini de söyleyen Çavuşoğlu, bunları üretirken öğretmenlerin topluma sağladıkları moralin, ürettikleri ürünlerden çok daha önemli olduğunu vurguladı.

Öğretmenlerin, gösterdikleri duruşla çok net bir politika ortaya konduğunu ve kendi kendine yeten bir ülke olmamız gerektiklerinin altını çizdiklerini sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti;

“Siz, herşeyi yüzde yüz üretemeyebilirsiniz ama bilgi ve birikiminizi kendi coğrafyanıza yansıtmakla mükellefsizin. Bunun için meslek liseleri çok önemli, bunun için atölyeyler, laboratuvarlar çok önemli, bunun için öğretmenlerin üstlendiği görev çok önemli. Sizler bu topluma kendinizi ait hissettiniz ve bu toplumun öğretmeni olarak, bu ışığı yakmakla kendinizi görevli hissettiniz. Bu duyguyu bu topraklarda yaşatmak zorundayız, bu duygudur ki bizi en zor zamanlarda aydınlığa çıkaracak.”

Puanlama sisteminde düzenlemeye gideceğiz

Çavuşoğlu konuşmasında ayrıca verdikleri sertifikaların, Eğitim Bakanlığı’nın bugüne kadar verdiği en kıymetli ve değerli belge olduğunu vurgulayarak, kısa süre içerisinde öğretmenlerin yükselmelerinde uygulanan puanlama sisteminde düzenlemeye gideceklerini ve verilen bu belgelerin hukuken de en değerli belge olmasını sağlayacaklarını söyledi.

Bu konuda kimsenin olumsuz düşünemeyeceğini de belirten Çavuşoğlu, “Çünkü toplum sizin bunu hak ettiğinizi düşünüyor. Çıkılan yolcukta topluma çok büyük adımlar attırdınız.” dedi.

Biz, 10 Mart’taki durumumuzdan çok daha iyiyiz

Bugün gelinen noktada internet alt yapısı olarak 10 Mart’tan daha iyi bir noktada olmadıklarını ve ilgili dairelerin çeşitli nedenlerle gerekli iyileştirmeleri yapamadığını sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, “Ama biz, 10 Mart’taki durumumuzdan çok daha iyiyiz. Hem ne yapacağımızı biliyor hem de öğretmenlerimizin teknolojik alt yapısını düzenlediğimiz eğitimlerle güçlendiriyoruz.” dedi ve ekledi “Biz, okullarımıza yetki verdik ve her okulun imkan ve kabiliyetlerini bilerek, memleketteki tüm imkan ve kabiliyetleri en iyi şekilde kullanabilmek için öğrencilerimiz için halkımız için toplumumuz için kullanabilmek adına bu açılımı yaptığımızı bilmenizi isterim. İnşallah Pazartesi günü ilkokul 2’ye kadar olan öğrencilerimiz okullarına kavuşacak, bir hafta sonra nasipse diğer öğrencilerimiz de okullarına kavuşacaklar. Zorluğun farkındayız, istediğimiz de geleneksel yüz yüze eğitim modeline geçmek ancak dikkatli olmalıyız.

Öğrencilere her gün maske veya el dezenfektanı veremeyeceklerini ancak bunun eğitimini verebileceklerini de belirten Çavuşoğlu, bu yolcuğulu birlikte yürüyeceklerini ve birlikte hareket edeceklerini söyledi.

Konuşmasının sonunda “Kıbrıs Türk halkına verdiğiniz umut için, öğretmenin ülkede tartışılan konumlarını ters yüz ettiğiniz için, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na yaşattığınız gurur için, halkımıza öğretmenliğin ne demek olduğunu gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim” diyen Çavuşoğlu, “Sizler pandemi sürecinin eğitim kahramanlarısınız ve bu yolu sizlerle birlikte yürümekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum.” dedi.