GİRNE’DEN – TAŞUCU’NA YÜZÜYORLAR: Hacettepe Aqua Master Yüzme Takımı yüzücüleri Girne’den Taşucu’na toplamda 110 kilometrelik mesafeyi dönüşümlü bayrak yarışı formatında yüzecek ve etabı 38 saatte tamamlayacak.

Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü ile Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün organize ettiği “Barışa Kulaç Atıyoruz” etkinliği Girne Turizm Limanı’nda yapıldı.

Dünya Barış Günü etkinlikleri çerçevesinde saat 17.00’de gerçekleşen etkinliğe, Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı.

38 saatte Taşucu’na

Hacettepe Aqua Master Yüzme Takımı yüzücüleri Girne’den Taşucu’na toplamda 110 kilometrelik mesafeyi dönüşümlü bayrak yarışı formatında yüzecek ve etabı 38 saatte tamamlayarak, KKTC bayrağını Türkiye’ye ulaştıracak. Ekip daha önce de Taşucu’ndan Girne’ye yüzerek, Türkiye bayrağını KKTC’ye taşımıştı.

Başlangıç Tatar’dan

Başbakan Tatar, etkinliğin startını vermesinin ardından yaptığı konuşmada, sporcuları kutlayıp başarı diledi ve Akdeniz’in siyasi ve stratejik olarak ısınan ortamında söz konusu etkinlikle dünyaya bir mesaj verilmiş olacağını belirtti. Organizasyonda ayrıca konuk ekip tarafından Başbakan Tatar’a bir de plaket sunuldu.