Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs’ta yapılan başkanlık seçimlerinin ardından, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ı ilk kez kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı ve BM’den bazı yetkililerin de hazır bulunduğu görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Spehar, görüşmeden çıktıktan sonra basına yaptığı açıklamada, Akıncı ve bazı çalışma arkadaşlarıyla iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini, görüşmede adadaki son durumu ve Güney’deki seçimlerin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmeyi, Anstasiadis’in müzakerelerin nasıl ileriye götürülebileceği yönündeki görüşlerini konuştuklarını ifade etti.

Spehar, “Bunlar her iki tarafla yapılan ön görüşmeler, biz BM olarak yardım etmeye hazır olmaya devam edeceğiz” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İsviçre’de sonuçsuz tamamlanan konferansın ardından taraflara, sürecin ileriye nasıl götürülebileceği konusunda değerlendirme yapma çağrısında bulunduğunu anımsatan Spehar, Guterres’in taraflardan, bir sonraki basamak için ortak bir karar üretip üretemeyeceğini görmeyi beklediğini söyledi.

Yakın bir gelecekte müzakerelere yeniden başlanması konusunda umutlu olup olmadığı yönündeki bir soruya karşılık Spehar, “Genel Sekreter, ileriye gitmek için ortak bir yaklaşımla, her iki tarafın da hazır olduğunu duyduğunda biz de hazır olacağız” dedi.

Aynı yöndeki ikinci bir soruya da Spehar, “Şu anda sadece ön görüşmeler yapıyoruz” dedi.

BM YETKİLİSİNİN ZİYARETİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Lacroix Jean-Pierre’nin adaya ziyaretinin de konuşulduğunu kaydeden Spehar, Lacroix’in BM’nin Kıbrıs misyonu ile aşina olmak ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile ilgili “stratejik değerlendirme sonuçlarının” nasıl uygulamaya konabileceği konusunda incelemelerde bulunmak için adaya geleceğini ifade etti.