Salih Müslim serbest bırakıldı

Çekya’nın başkenti Prag’da önceki gün gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş bakanı Salih Müslim mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Polis, mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi alırken, az sayıda terör örgütü yandaşı gösteri düzenledi.Medya mensupları, mahkeme salonuna alınmadı.
Türkiye, Müslim’in geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye’ye iade edilmesini istiyordu.
PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslim’in ismi, İçişleri Bakanlığının “Terörden Arananlar Listesi”nde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.