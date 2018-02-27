Ataoğlu, Mersinli bisikletçileri kabul etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Mersin Bisiklet Derneği’ni kabul etti.

Dernek Başkanı Süleyman Uygun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bisikletleri gezdiklerini ve yaklaşık 500-550 kilometrelik yol kat ettiklerini belirtti.

Turizm Bakanlığından verilen bilgiye göre, KKTC’nin bisiklet sürmek için çok uygun bir yer olduğunu kaydeden Uygun, turlarını bugün tamamlayacaklarını ve ülkenin güzelliklerini tanıtmak adına bu etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da ülkede son yıllarda bisiklete ilginin arttığını anımsattı.

Dünyanın birçok ülkesinden gelen bisikletçilerin de her yıl ülkede düzenlenen etkinliğe katıldığını kaydeden Ataoğlu, bunun ülkenin tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

Ataoğlu, bisikletin sağlık ve çevre açısından da çok önemli olduğunu belirterek, KKTC’yi her meyanda tanıtmaya çalıştıklarını vurgulayarak, dünyanın birçok ülkesinde yaptıkları tanıtım etkinliklerinde bisiklete de yer verdiklerini sözlerine ekledi.