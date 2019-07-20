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Spehar, Kıbrıs’taki son durumu BM Güvenlik Konseyi’ne bildirdi

20 Temmuz 2019
Elizabeth Spehar

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elisabeth Spehar, Kıbrıs’taki son durum hakkında BM Güvenlik Konseyi’ne bilgi verdi.

Spehar, BM internet kanalından yayınlanan açıklamasında, Güvenlik Konseyi’nin, çözüme yönelik müzakerelerin olmamasından dolayı endişeli olduğunu söyledi.

Bilgilendirmesinde, İsviçre’de yer alan çözümle ilgili Konferansın sonuçsuz tamamlanmasının üzerinden iki yıl geçtiğinin, bunun endişe verici olduğunun altını çizdiğini kaydeden Spehar, Konsey üyelerinin adanın etrafındaki doğal gaz gerginliğinden dolayı da endişeli olduklarını kaydetti.

Konsey üyelerinin, Liderlerin en yakın zamanda müzakere masasına döndüklerini görmek istediğini ifade ettiklerini kaydeden Spehar, “Müzakere masasına geri dönülmesinin, Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm için en güçlü olasılık olduğuna inanıyorum” dedi.

Spehar, BM Genel Sekreterinin yayınladığı raporda, Liderlere, Genel Sekreterin geçici özel danışmanı tarafından yürütülen istişarelere yapıcı ve yaratıcı bir şekilde, konunun aciliyetinin bilinciyle yaklaşmaları çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Spehar, kendisinin Konseyi bilgilendirmesinin ardından Konseyin kararında neyin yer alacağına karar vermesi aşamasına gelindiğini de ifade etti.

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