SpaceX’in Inspiration4 görevi: Astronotlar uzaya böyle bakacak

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’in ilk sivil uçuş görevinde kullanılacak 360 derecelik manzaraya sahip camdan kubbe görücüye çıktı.

Inspiration4 adlı görevin resmi Twitter hesabından 2 Eylül’de yapılan paylaşımda 4 kişilik ekibin, Cupola adı verilen kubbede oturduğu görüldü.

Inspiration4’te mürettebatın liderliğini milyarder girişimci Jared Isaacman yapıyor. Ekipte Isaacman’ın yanı sıra asistan hekim Hayley Arceneaux, ABD Hava Kuvvetleri’nden emekli olan mühendis Chris Sembroski ve yerbilimci Sian Proctor var.

Dragon uzay kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan daha yüksek bir irtifaya çıkacak ekip, camdan kubbe sayesinde hem manzaranın tadını çıkaracak hem de bazı deneyler yapacak.

Inspiration4 tarafından atılan tweet’te şu ifadeler kullanıldı:

Yörüngede Inspiration4 astronotlarımıza Dünya’nın sıradışı manzaralarını sunacak Dragon’ın Cupola’sına bir bakış!

Musk da yeni kubbe hakkında martta attığı bir tweet’te “Muhtemelen en çok bir cam kubbenin içinde ‘uzayda’ hissedersiniz” demişti.

Öte yandan kubbeyi “mühendislik harikası” olarak niteleyen Isaacman, iki ay önce kubbede tuvalet olacağını söylemişti:

Çok fazla mahremiyet yok. Ama uzay aracının üst kısmını geri kalanla ayıran bir tür perde var. Yani kendinizi diğerlerinden biraz da olsa ayırabiliyorsun. Ve burası aynı zamanda cam kubbenin olduğu yer. Yani ekip, kaçınılmaz olarak, tuvaleti kullanmak zorunda kaldığında müthiş bir manzarayla karşılaşacak.

Ekip cumartesi günüyse uçuş hazırlıklarının gözden geçirilme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Inspiration4, 15 Eylül’de ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nde yer alan Kalkış Kompleksi 39A’dan fırlatılacak. Görevde ekip, üç gün boyunca 575 kilometre irtifada gezegenin yörüngesinde dönecek ve Dünya’ya geri gelip Atlantik Okyanusu’na inecek.