Çin’de bulunan 9 bin yıllık çömleklerden bira çıktı

Arkeologlar Çin’in güneydoğusunda 9 bin yıllık seramik kaplar buldu. Kaplarda bira tüketimine dair kanıtlar keşfedildi.

Seramik kapların ortaya çıkarıldığı kazılarda iki insan iskeleti de bulunduğundan araştırma ekibi, biranın bir ritüelin parçası olarak, muhtemelen ölüleri onurlandırmak için tüketildiğini düşünüyor.

Qiaotou adı verilen mezar alanı, bir futbol sahasının dörtte üçü büyüklüğündeydi. Alanda insan kalıntılarının yanı sıra çanak çömleklerle dolu birkaç çukur da vardı.

Söz konusu çukurlardan çıkarılan kaplarda, alkol içeriğine dair kanıtlar bulundu. Nişasta, fosilleşmiş bitki artıkları ve mantar kalıntıları gibi eski tortular, bu kaplara bira konduğu anlamına geliyordu.

Bulgularını hakemli bilimsel dergi PLOS One’da yayımlayan arkeolog ekibi, çömleklerin iç yüzeylerindeki mikrofosil kalıntılarını analiz ederek alkolün tüketim amaçlı kullanıldığını belirledi.

Kazı alanında toplamda 4 kase, 9 kavanoz ve 7 uzun boyunlu çömlek bulundu. Analizlere göre bu çömleklerin bir kısmında, 9 bin yıl önce pirinç birası vardı.

ABD’deki Dartmouth College’dan arkeolog ve araştırmanın başyazarı Jiajing Wang, söz konusu içeceği şöyle detaylandırdı:

Bu; pirinçten, Job’un gözyaşları (Coix lacryma-jobi) diye adlandırılan bir tahıldan ve tanımlanamayan köklerden yapılan fermente bir içecekti.

Arkeolog, “Bu eski bira, bugünkü IPA’lerden farklıydı. Muhtemelen hafif mayalanmış ve tatlı bir içecekti ve bulanıktı” diye ekledi.

Qiaotou’nun eski sakinlerinin içkilerinde pirinç kullanması ise şaşırtıcı değil. Zira Güney Çin’in bu bölümü bugün de büyük bir pirinç üreticisi konumunda.

Qiaotou’daki bu alanda yerleşim başladığında, pirinç üretimi ilk günlerindeydi ve belki de içkilerin fermente edilmesi sürecini etkiliyordu.

Çanak çömleklerin kalitesine de odaklanan arkeoloji ekibi, bu biranın lüks bir tüketim malzemesi olabileceği sonucuna vardı. Onlara göre bu içeceki muhtemelen yalnızca önemli olaylar için sunuluyordu.

Öte yandan Qiaotou’da izlerine rastlanan bira, şimdiye kadar bulunan en eski bira örneği değil. 10.000 yıldan fazla bir süre önce İsrail ve Türkiye’deki yerleşim yerlerinde bira tüketildiğine dair kanıtlar da mevcut.

Ancak birlikte ele alındığında bu keşifler, alkollü içeceklerin eski kültürel olaylardaki önemini gösteriyor.