SpaceX’in Crew Dragon test uçuşu yine ertelendi

Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot taşıyan iki ticari şirketten bir tanesi ve dolayısıyla bu şirketin araçlarının oldukça sıkı test uçuşlarından geçmesi gerekiyor. Bu test uçuşlarında sürekli ertelemelerle gündeme gelen Crew Dragon’un test uçuşu yine ertelendi.

SpaceX, Crew Dragon uzay aracının astronotlar için uçuş iptal sistem testini 11 Ocak’tan daha erken bir tarihte gerçekleştirmeyecek. Bu, daha önce duyurulan tarihten bir hafta daha geç olacağı anlamına geliyor.

‘In-Flight Abort Test’ adı verilen mürettebatsız test uçuşu; astronotları, fırlatma sırasındaki acil durumda korumak için tasarlanan oldukça büyük bir öneme sahip olan güvenlik sistemini test edecek. Bu testin ilk başta bu ay içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyordu ancak NASA, geçtiğimiz hafta yaptığı duyuruda bu görevin 4 Ocak tarihinden daha erken bir zamanda gerçekleşmeyeceğini açıklamıştı. Fırlatma tarihi, bundan sonra bir hafta daha ötelenmiş oldu.

Havada iptal testi:

SpaceX’in uçuş iptal testinde Falcon 9 roketiyle Crew Dragon uzay aracı fırlatılacak ve kasıtlı olarak uçuş ortasında uzay aracının uçuş iptal sistemi tetiklenecek. Bu sistem, acil kaçışı simüle etmek ve paraşütle Dünya’ya geri dönmek için Crew Dragon’u Falcon 9 roketinden ayıracak.

İptal sistemi, astronotları fırlatma sırasında korumak için hayati bir öneme sahip. Ekim 2018’de NASA astronotu Nick Hague ve kozmonot Alexey Ovchinin’i taşıyan Rusya’nın Soyuz roketi, uçuş sırasında arızalanmıştı ve astronotları koruyan şey iptal sistemi olmuştu. NASA, bu testin yapılan en son büyük testlerden bir tanesi olduğunu belirtmişti.

Yapılacak olan testte SpaceX, içerisinde mürettebat bulunmayan Crew Dragon’u taşıyan Falcon 9 roketini fırlatacak ve daha sonra kapsülün fırlatma iptal sistemini uçuş ortasında aktifleştirecek. Bu aşamada her şey yolunda giderse Crew Dragon, SuperDraco motorlarını Falcon 9’dan kopmak için ateşleyecek, paraşütlerini açacak ve Atlantik Okyanusu’na düşecek.

SpaceX, NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu’na götürüp getiren iki özel şirketten bir tanesi. Şirket, ilk mürettebatsız Crew Dragon test uçuşunu bu sene mart ayında gerçekleştirmişti ancak bu uçuşta kullanılan uzay aracı, nisan ayında gerçekleştirilen yere konuşlandırılmış iptal sisteminin başarısızlığa uğraması sonucu harap olmuştu.