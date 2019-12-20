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Derste esrar içen lise öğretmeni görevden alındı

21 Aralık 2019

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki bir lisede vekaleten görev yapan bir öğretmen, esrar konusunun ele alındığı derste esrar içtiği için işinden oldu.

Olay, pazartesi günü North Atleborough Lisesi’nde yaşandı. Okul yetkililerine göre, öğrencilerin gözü önünde esrar içen vekil öğretmen görevinden alındı.

Öğrenciler olayın yaşanmasının hemen ardından durumu okul yönetimine bildirdi. Okul müdürü Peter Haviland öğretmenin kimliğini açıklamasa da, ‘esrar kullanımı tartıştığı sınıfta öğrencilerin önünde esrar içerken görüldüğünü’ doğruladı.

Yerel medyaya konuşan bir yakını, öğretmenin kimliğinin Jason Arundale olduğunu bildirdi. Arundale’in isminin yayınlanmasını istemeyen yakını, öğretmenin beyin kanseri rahatsızlığı olduğunu söyledi.

Yerel polis ise olayın soruşturulmakta olduğunu bildirdi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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