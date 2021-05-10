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SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı

10 Mayıs 2021
SpaceX, Starlink





Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı.





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10 Mayıs 2021


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