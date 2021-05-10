SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı

Amerikan roket, uydu ve uzay meki\u011fi \u00fcreticisi SpaceX, Starlink internet uydu a\u011f\u0131n\u0131n par\u00e7as\u0131 olan 60 ileti\u015fim uydusunu daha uzaya yollad\u0131.\r\n\r\n\r\n"Space.com" internet sitesinde yer alan habere g\u00f6re, Starlink internet uydu a\u011f\u0131n\u0131n par\u00e7as\u0131 olacak 60 yeni ileti\u015fim uydusu, SpaceX \u00fcretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay \u0130stasyonu'ndan f\u0131rlat\u0131ld\u0131.\r\n\r\nFalcon-9 roketi, f\u0131rlat\u0131l\u0131\u015ftan sonra D\u00fcnya'ya d\u00f6nerek \u015firketin Atlantik Okyanusu'ndaki insans\u0131z y\u00fczer ini\u015f platformuna kondu. Bu, yeniden kullan\u0131labilir \u00f6zellikteki roketin 10'uncu f\u0131rlat\u0131\u015f\u0131 oldu.\r\n\u015eirketin kurucu ve sahibi Elon Musk, Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, ilk kez SpaceX \u00fcretimi yeniden kullan\u0131labilir bir roketin g\u00f6rev say\u0131s\u0131n\u0131n \u00e7ift haneli rakamlara ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\nBu, \u015firketin Starlink projesi kapsam\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi 27'nci f\u0131rlat\u0131\u015f oldu.\r\nSpaceX, Starlink uydular\u0131yla d\u00fcnya y\u00f6r\u00fcngesinde 12 bin uyduluk a\u011f kurmay\u0131 planl\u0131yor. Projenin 2027'de tamamlanmas\u0131 hedefleniyor.\r\n\r\n