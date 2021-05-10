Nehirde buldukları dev kemik Buz Devri’ne ait çıktı

Fox35‘in haberine göre dalgıçlar, bacak kemiğini keşfettikleri gün soyu tükenmiş köpekbalıklarına ait birkaç küçük fosil ve kılıç dişli kediye ait bir diş de keşfetti.

Juma gömülü halde bulunan kemiğin, bir Kolombiya mamutuna (Mammuthus columbi) ait olduğu tahmin ediliyor.

Kemiğin yaşı belli değil ama Kolombiya mamutlarının 2,6 milyon yıl önce başlamış ve 11 bin 700 yıl önce sona ermiş son Buz Devri’nde Amerika kıtasını dolaştığı biliniyor.

Bugünkü ABD’den Kosta Rika’ya uzanan topraklarda yaşayan Kolombiya mamutlarının yaklaşık 500 bin yıl önce yünlü mamut ve bir başka mamut soyunun melezleşmesiyle ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Bunun yanı sıra 2011’de bilim insanları, Florida’nın güneydoğusundaki Vero Plajı’nda bulunan fosillerin, yaklaşık 13 bin yıl öncesinden kaldığını tespit etmişti.

Yeni kemiğin bir uyluk kemiği olduğu tahmin ediliyor. Ait olduğu hayvanın boyunun 2,25 metre, kilosununsa 10 bin kilogram olduğu düşünülüyor.

Independent Türkçe, Livescience, Fox35

Derleyen: Çağla Üren