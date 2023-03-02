SpaceX 4 kişilik ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 2, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
SürmanşetUzay

SpaceX 4 kişilik ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Crew-6 görevi için 4 kişilik mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan roketi fırlattı.

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Crew-6 görevi için 4 kişilik mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyan roketi fırlattı.

Fırlatma, Florida’daki NASA’ya ait Kennedy Uzay Merkezi’nden, Falcon 9 roketiyle gerçekleştirildi.

Yerel saatle 00.34’de gerçekleşen operasyon esnasında gökyüzü aydınlandı.


 

Ekibin fırlatılması, önceki denemenin teknik arıza sebebiyle iptal edilmesinden 72 saat sonra yapıldı.

Mürettebatta bir Rus kozmonot ile Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir astronot da yer alıyor.

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Tags:görevroketspace xSpaceXuzay
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