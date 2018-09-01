Soyerspor’dan önemli ortaklık

Ülke Basketbolumuzun deneyimli antrenörlerinden Tahir Soyer, Kartepe’de Beyaz Gölge Basketbol Kampı’na katıldı

ORTAK KAMP YAPILACAK

Soyerspor ile NBA Basketball School Türkiye temsilcisi Beyaz Gölge, KKTC’de kamp organizasyonları gerçekleştirmek üzerine prensip anlaşmasına vardı

Tonguç KOTAK

Ülke Basketbolumuzun deneyimli antrenörlerinden Tahir Soyer, Kartepe’de Beyaz Gölge Basketbol Kampı’na katılarak buradaki deneyimli antrenörlerden katkılar aldı.

Tahir Soyer, Beyaz Gölge Basketbol Kampında Türk Basketbolunun önemli yazarlarından İsmet Badem’in oğlu Burçin Badem’in davetlisi olarak 29-30 Ağustos 2018 Tarihleri arasında The Greenpark Kartepe Spor Köyü’nde yapıldı.

Kampa yoğun ilgi

Soyer burada Türkiye’nin başarılı koçları ve kendini geliştirmek isteyen genç sporcuları bir araya geldi.

18 yıldır ülkedeki en iyi hocalar ile sayısız kamp organizasyonuna imza atılıyor. Kampta gelişmiş oyuncu performans ölçümleri ve mentoring hizmetleri bulunuyor.

Kampta bu sezon Türk Basketbolunun duayeni Aydın Örs, Çetin Yılmaz gibi isimler katılarak hem antrenörlere hem de oyunculara deneyimlerini aktardılar.

Ortak kamp KKTC’de

Tahir Soyer kampla ilgili olarak Havadis’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Soyer Spor Kulübü olarak bundan sonraki kamplarımızı Kartepe Spor Köyünde gerçekleştirmeye ve NBA Basketball School Türkiye temsilcisi Beyaz Gölge ile – Soyer Spor Kulübü olarak KKTC’de kamp organizasyonları gerçekleştirmek üzerine prensip anlaşması da yapmış bulunmaktayız. Bu kapsamda Beyaz Gölge’nin Ocak 2019’da Bodrum’da gerçekleştireceği NBA Basketball Okulu 2’ye Antrenör olarak katılmam için Sayın Burçin Badem’den davet aldım. Memnuniyetle iştirak edeceğim.”dedi.