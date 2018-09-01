Başkentte ralli günü

Yazar
Havadis Gazetesi
-
1 Eylül 2018 Cumartesi | 11:28
İskele-Rallisi

2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda sezonun dördüncü ayağı olan Lefkoşa Rallisi, bugün başlıyor

 

START BUGÜN 17.30’DA SELİMİYE’DE:

İki gün sürecek olan Lefkoşa Rallisi bugün saat 17.30’da Lefkoşa Selimiye Meydanı’ndan verilecek seremonik start ile başlayacak. Ekipler ilk günü Macila Petrol Lefkoşa Seyirci Özel Etabı’nı geçerek tamamlayacak. Yarın ise ikişer kez Fota, Yılmazköy ve Alayköy etapları geçtikten sonra ralli yine Selimiye Meydanı’nda son bulacak

 

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından düzenlenen 2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda Lefke, Kuzey Kıbrıs Rallisi ve İskele yarışlarının ardından sezonun dördüncü ayağı olan Lefkoşa Rallisi, bugün başlıyor.

İki gün sürecek olan Lefkoşa Rallisi’nin servis alanı Lefkoşa Türk Belediyesi’nin park alanına kurulacak.

Bugün saat 17.30’da Lefkoşa Selimiye Meydanı’ndan verilecek seremonik start ile başlayacak olan rallide ekipler ilk gün Macila Petrol Lefkoşa Seyirci Özel Etabı’nı geçecekler.

Ekipler yarın ise ikişer kez Fota, Yılmazköy ve Alayköy etapları geçtikten sonra ralli yine Selimiye Meydanı’nda son bulacak.

Yarışın tamamlanmasının ardından Selimiye Meydanı’nda kurulacak podyumda yarışta dereceye girenlere ödülleri verilecek.

 

Cevdet Alptürk zirvede

2018 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası dördüncü yarışı öncesi genel klasmanda Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisi lider durumda bulunurken, onları Sadık Bilgimer-Ömer Akbelen ikilisi ve Fikri Macila ile Ahmet Akbıçak takip ediyor.

2018 Takımlar Şampiyonası’nda ise Macila Rally Team 6 puan farkla Nethouse Rally Team’in önünde lider durumda yer alıyor.

 

Yarış Programı:

 

Bugün

17.30     Start (Selimiye Camii)

19.00     Lefkoşa SSS

 

Yarın

10.18     Fota 1

11.06     Fota 2

13.09     Yılmazköy 1

14.57     Yılmazköy 2

16.20     Alayköy 1

17.03     Alayköy 2

18.30     Finiş Podyum (Selimiye Cami)

 

 

Yarış Kayıt Listesi:

Takım İsmi                         Pilot                       Co-Pilot               Araç              Sınıf

  1. –                        Mehmet Karaoğlan             Mehmet Coşar       Mit. Lan. Evo IX          N
  2. –                        Mehmet Çocuk                   Ahmet Akbıçak      Mit. Lan. Evo IX          N

3.Macila Rally T.       Fikri Macila                        Mehmet Mişon       Mit. Lan. Evo X R4     2

4.Nethouse Rally T.   Cevdet Alptürk              Mustafa Yücener    Ford Fiesta S2000         2

5.Nethouse Rally T.    Sadık Bilgimer              A.Buzlukçuoğlu     Mit. Lan. Evoo IV           1

6.Macila Rally T.         Cahit Yetkili                     Harun Çakır          Mit. Lan. Evo IX         N

  1. –                           Oktay Çocuk                    Hüseyin Çocuk     Mit. Lan. Evo VI          1

8.Nethouse Rally T.  Mehmet Kamiloğlu          Rasım Çetinkaya   Mit. Lan. Evo X              1

  1. –                          Selen Bilgimer                Mustafa Kandır    Mit.Lan Evo III               1
  2. –                         Yusuf Cambaz                Gökhan Sancar     Honda Civic                   4

11.Macila Rally T. İbrahim Yolcu Argün           Mazhar Ünal         Suzuki Swift                   4

12.Macila Rally T.    Halil Mulla                     M  ehmet Çağla      Ford Fiesta R2                4

  1. –                         Asaf Akçın                     Vural Vurur           Mit. Lan. Evo VIII          N
  2. –                         Mehmetali Yavaşoğlu      Turgut Albayrak     Mit. Lan. Evo VIII         1
  3. –                         Buğur Kambillili            Buğra Kambillili       Mit. Lan. Evo VII           1
  4. –                         Göksel Macila               Buğra Tabak          Can-am MavericX3         R
  5. –                         Edim Macila                 Eser Harper           Can-am Maverick X3       R

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri