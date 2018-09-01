Başkentte ralli günü

2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda sezonun dördüncü ayağı olan Lefkoşa Rallisi, bugün başlıyor

START BUGÜN 17.30’DA SELİMİYE’DE:

İki gün sürecek olan Lefkoşa Rallisi bugün saat 17.30’da Lefkoşa Selimiye Meydanı’ndan verilecek seremonik start ile başlayacak. Ekipler ilk günü Macila Petrol Lefkoşa Seyirci Özel Etabı’nı geçerek tamamlayacak. Yarın ise ikişer kez Fota, Yılmazköy ve Alayköy etapları geçtikten sonra ralli yine Selimiye Meydanı’nda son bulacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından düzenlenen 2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda Lefke, Kuzey Kıbrıs Rallisi ve İskele yarışlarının ardından sezonun dördüncü ayağı olan Lefkoşa Rallisi, bugün başlıyor.

İki gün sürecek olan Lefkoşa Rallisi’nin servis alanı Lefkoşa Türk Belediyesi’nin park alanına kurulacak.

Bugün saat 17.30’da Lefkoşa Selimiye Meydanı’ndan verilecek seremonik start ile başlayacak olan rallide ekipler ilk gün Macila Petrol Lefkoşa Seyirci Özel Etabı’nı geçecekler.

Ekipler yarın ise ikişer kez Fota, Yılmazköy ve Alayköy etapları geçtikten sonra ralli yine Selimiye Meydanı’nda son bulacak.

Yarışın tamamlanmasının ardından Selimiye Meydanı’nda kurulacak podyumda yarışta dereceye girenlere ödülleri verilecek.

Cevdet Alptürk zirvede

2018 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası dördüncü yarışı öncesi genel klasmanda Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisi lider durumda bulunurken, onları Sadık Bilgimer-Ömer Akbelen ikilisi ve Fikri Macila ile Ahmet Akbıçak takip ediyor.

2018 Takımlar Şampiyonası’nda ise Macila Rally Team 6 puan farkla Nethouse Rally Team’in önünde lider durumda yer alıyor.

Yarış Programı:

Bugün

17.30 Start (Selimiye Camii)

19.00 Lefkoşa SSS

Yarın

10.18 Fota 1

11.06 Fota 2

13.09 Yılmazköy 1

14.57 Yılmazköy 2

16.20 Alayköy 1

17.03 Alayköy 2

18.30 Finiş Podyum (Selimiye Cami)

Yarış Kayıt Listesi:

Takım İsmi Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

– Mehmet Karaoğlan Mehmet Coşar Mit. Lan. Evo IX N – Mehmet Çocuk Ahmet Akbıçak Mit. Lan. Evo IX N

3.Macila Rally T. Fikri Macila Mehmet Mişon Mit. Lan. Evo X R4 2

4.Nethouse Rally T. Cevdet Alptürk Mustafa Yücener Ford Fiesta S2000 2

5.Nethouse Rally T. Sadık Bilgimer A.Buzlukçuoğlu Mit. Lan. Evoo IV 1

6.Macila Rally T. Cahit Yetkili Harun Çakır Mit. Lan. Evo IX N

– Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mit. Lan. Evo VI 1

8.Nethouse Rally T. Mehmet Kamiloğlu Rasım Çetinkaya Mit. Lan. Evo X 1

– Selen Bilgimer Mustafa Kandır Mit.Lan Evo III 1 – Yusuf Cambaz Gökhan Sancar Honda Civic 4

11.Macila Rally T. İbrahim Yolcu Argün Mazhar Ünal Suzuki Swift 4

12.Macila Rally T. Halil Mulla M ehmet Çağla Ford Fiesta R2 4