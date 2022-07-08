Soyalan, PGM personeli ile bayramlaştı

Polis Genel Müdürü Ahmet SOYALAN, Polis Genel Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı. Bayramlaşma öncesi personeline hitap eden PGM Ahmet SOYALAN; bayramların, küskünlerin barıştığı, aile büyüklerinin ziyaret edildiği müstesna günler olduğunu ve böyle günlerde böylesi davranışların önemine değindi.

Halkın huzur ve güvenliği için Polis Teşkilatının her zaman olduğu gibi bayram süresince de 7/24 görevinin başında olduğunu yineledi ve personelin sağlık ve huzur içerisinde bir bayram geçirmesini diledi ve bayramlarını kutladı.