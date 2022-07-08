Lefkoşa’da talihsiz kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 07.07.2022 tarihinde saat 20:50 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Erol İsmail sokak boyunca ME 843 plakalı çift kabin aracı 112 mlg. alkollü içki tesiri altında Şht. Ecvet Yusuf Caddesine doğru kullanan Lefkoşa’da sakin Uğur BİRER (E-30) kavşağa geldiğinde durdu, daha sonra dikkatsiz bir şekilde Şht. Ecvet Yusuf caddesine girip s ola Kuzey istikametine doğru döndükten sonra ani olarak araca tam gaz vermesi sonucu araç kontrolden çıkıp ve kontrolsüzce ilerleyip yolun solundan yoldan çıkıp o esnada Oggaynan isimli işletmenin önünde kaldırım üzerinde park halinde bulunan SZ 301 plakalı salon aracın arka kısmına ön kısmı ile çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce savrulan SZ 301 plakalı salon araç da sola doğru savrulup Oggaynan isimli işletmenin ön vitrin camına çarpmasına neden olmuştur. Kazada yaralanan olmamıştır. ME 843 plakalı araç sürücüsü tutuklanmış olup tahkikat devam etmektedir.