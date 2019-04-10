Kıbrıs

Sosyal sigorta işlemlerinde kredi kartıyla ödeme imkanı

10 Nisan 2019

Sosyal Sigortalar Dairesi Lefkoşa Bölge Amirliği veznelerinde artık kredi kartıyla ödeme yapılabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi Bölge Amirlikleri ve Büro Şefliklerinde nakit ve/veya çek ile yapılmakta olan prim tahsilat işlemlerinin kredi kartıyla da yapılabilmesini sağlamak amacıyla ilk etapta Lefkoşa Bölge Amirliği veznelerine pos cihazı takıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün, nakit ve çek yanında kredi kartıyla ödeme yapılmasını mümkün kılan bu uygulama Sosyal Sigortalar Dairesi Lefkoşa Bölge Amirliği veznelerinde başlatıldı.
Uygulamanın diğer bölgesel kuruluşlarda da yapılması için çalışmalar devam ediyor.

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